For All Mankind, la serie tv di Apple+ rinnovata per una stagione 4 (Di sabato 23 luglio 2022) Dal Comic-Con di San Diego arriva l'annuncio che tutti i fan di For All Mankind volevano sentire: la serie tv di Apple TV+ è stata rinnovata per una quarta stagione. For All Mankind è riuscita ad ottenere un rinnovo per una quarta stagione da parte del servizio streaming di Apple TV+. L'annuncio è arrivato nelle scorse ore al Comic-Con di San Diego, dove produzione e cast hanno presentato la serie. Come riporta Deadline, lo show con Joel Kinnaman e Krys Marshall, una sorta di ucronia in cui fu la Russia ad arrivare prima sulla luna nel 1969, continuerà a mostrarci gli avvenimenti di una storia mai vissuta, e dopo averci mostrato già gli anni '80 e '90, si concentrerà questa volta sugli anni 2000. "Sono elettrizzato per il fatto che …

