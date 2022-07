Entry list Wta Praga 2022: le partecipanti e le italiane presenti (Di sabato 23 luglio 2022) L’Entry list del Wta 250 di Praga 2022, evento in programma dal 25 al 31 luglio. La padrona di casa Barbora Krejcikova guida il seeding del torneo, seguita dall’elvetica Belinda Bencic e da un’altra ceca come Petra Kvitova. L’unica tennista azzurra presente in tabellone è Lucia Bronzetti. Di seguito la lista completa delle iscritte al torneo di Praga 2022. Entry list WTA Praga 2022 1 Barbora Krejcikova 14 2 Belinda Bencic 16 3 Petra Kvitova 26 4 Beatriz Haddad Maia 28 5 Ekaterina Alexandrova 30 6 Elise Mertens 31 7 Sorana Cirstea 32 8 Alizé Cornet 37 Alison Van Uytvanck 46 Tereza Martincova 61 Magda Linette 65 Marie Bouzkova 66 Xinyu Wang 71 Lucia ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) L’del Wta 250 di, evento in programma dal 25 al 31 luglio. La padrona di casa Barbora Krejcikova guida il seeding del torneo, seguita dall’elvetica Belinda Bencic e da un’altra ceca come Petra Kvitova. L’unica tennista azzurra presente in tabellone è Lucia Bronzetti. Di seguito laa completa delle iscritte al torneo diWTA1 Barbora Krejcikova 14 2 Belinda Bencic 16 3 Petra Kvitova 26 4 Beatriz Haddad Maia 28 5 Ekaterina Alexandrova 30 6 Elise Mertens 31 7 Sorana Cirstea 32 8 Alizé Cornet 37 Alison Van Uytvanck 46 Tereza Martincova 61 Magda Linette 65 Marie Bouzkova 66 Xinyu Wang 71 Lucia ...

