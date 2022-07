De laurentiis: “koulibaly e la vile moneta. Vi dico tutto. Mertens ha preferito i soldi” “ (Di sabato 23 luglio 2022) Aurelio De laurentiis ha parlato dell’addio di koulibaly e delegato operazioni di mercato del calcio Napoli. DE laurentiis – NAPOLI. I presidente della Ssc Napoli Aurelio De laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss kiss Napoli: “Innanzitutto un grande abbraccio ed un saluto ai tifosi che sono in ascolto. Il Napoli non ha bisogno di essere sistemato perché è vivo, vegeto e fortissimo. Sono stato mal interpretato nel passato quando ho parlato di “vil moneta”. La maglia azzurra deve essere considerata dal tifoso come la propria pelle e chi viene a giocare qui deve considerarla così. Chi invece parla di aumenti di stipendio, nonostante sono già dei privilegiati perché guadagnano tantissimo, e poi vanno a finire in campionati sconosciuti uno ... Leggi su napolipiu (Di sabato 23 luglio 2022) Aurelio Deha parlato dell’addio die delegato operazioni di mercato del calcio Napoli. DE– NAPOLI. I presidente della Ssc Napoli Aurelio Deha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss kiss Napoli: “Innanziun grande abbraccio ed un saluto ai tifosi che sono in ascolto. Il Napoli non ha bisogno di essere sistemato perché è vivo, vegeto e fortissimo. Sono stato mal interpretato nel passato quando ho parlato di “vil”. La maglia azzurra deve essere considerata dal tifoso come la propria pelle e chi viene a giocare qui deve considerarla così. Chi invece parla di aumenti di stipendio, nonostante sono già dei prigiati perché guadagnano tantissimo, e poi vanno a finire in campionati sconosciuti uno ...

