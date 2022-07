Bayern su Zielinski | proposti 20 mln | no secco di ADL

infoitsport : Bayern-Zielinski, offerti 20 milioni: la risposta del Napoli - infoitsport : Zielinski, Bayern Monaco offre 20 milioni. La risposta della società partenopea - infoitsport : Bayern-Zielinski offerti 20 milioni di euro: secco no del Napoli - tuttonapoli : Zielinski, il Bayern non va oltre i 20mln ed ora si inserisce il West Ham - CalcioNapoli24 : -

IlMonaco deve sostituire Lewandowski e se andasse all'assalto di Kane, ci sarebbe anche il ... Dall'Inghilterra Il West Ham ha chiesto informazioni per, è impegnato nelle trattative ...Il, ad esempio, ha fatto un tentativo per: 20 milioni. Troppo pochi. Sul centrocampista polacco c'è anche il West ...Il club inglese si sarebbe fatto avanti per il giocatore polacco del Napoli, ma la richiesta della società azzurra è altissima. Piotr Zielinski è un calciatore che attrae molto interesse all'estero.Non solo Simeone. Il Verona aspettava dal Napoli anche proposte per Barak, ma al momento a centrocampo c’è grande abbondanza, scrive il Corriere dello Sport facendo il punto su una possibile uscita in ...