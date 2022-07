“Batman | Gotham Knights Città dorata” | il prequel a fumetti del videogame

Leggi su lopinionista

(Di sabato 23 luglio 2022) La miniserie, pubblicata con cadenza mensile, inizierà in contemporanea mondiale martedì 25 ottobre 2022 e sarà composta da sei numeri. Ciascun numero conterrà un codice che darà accesso a oggetti esclusivi da riscattare nel gioco. Gli appassionati di videogiochi di tutto il mondo sono in trepidante attesa: il 25 ottobre uscirà per Playstation 5, X-Box Series XS e PC,, il videogioco sviluppato da Warner Bros. Games Montréal. Questo action RPG open world consentirà ai giocatori di mettersi nei panni di Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin, una nuova squadra di abilissimi supereroi destinati ad assumere il ruolo di protettori diCity dopo la morte di. Ieri, nel corso delPublishing Panel al San Diego Comic-Con, la DC ha annunciato ilufficiale ...