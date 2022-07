Angela Melillo | a 55 anni senza trucco | lo scatto spiazza

(Di sabato 23 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., la foto che ha condiviso sui social stupisce tutti: a 55è ancora come ai suoi esordi, qual è il suo segreto? L’ex showgirl ha ripreso la sua attività in tv grazie all’Isola dei Famosi dopo un periodo di asdal piccolo schermo: che cosa fa oggi?è stata una

AndreaInterNews : @berti_nic In quel caso: Angela Melillo > Angelo Moratti -

ComingSoon.it

Il reality ha esordito su Rai 2 nel 2004 con la vittoria di. Le due successive edizioni in onda su Italia 1, sono state vinte da Gianni Sperti e Karina CascellaTra i commenti, arrivano anche i complimenti di(' Siiiii, felicità e serenità, voglio stare lì ' scrive la showgirl), così come quelli di tantissimi fan di entrambi i sessi che amano ... La Talpa, le prime indiscrezioni: l'inviato e i primi tre concorrenti Angela Melillo, la foto che ha condiviso sui social stupisce tutti: a 55 anni è ancora come ai suoi esordi, qual è il suo segretoSi è svolta al VLunge di Ostia una beach party veramente chic ed elegante, pieno di attrattive e sorprese che hanno coinvolto numerosi personaggi del mondo dello spettacolo ...