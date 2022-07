CalcioNews24 : Ajax, Schreuder: «Penso che Antony rimarrà qui» - sportli26181512 : Manchester United, l'allenatore dell'Ajax allontana Antony: L'allenatore dell'Ajax Schreuder ha allontanato le voci… - Tymus5 : Dopo l'ufficialità di #Tagliafico al #Lione pare che l'#Ajax abbia contattato un difensore di esperienza.… -

Commenta per primo L'allenatore dell'ha allontanato le voci di mercato che vedrebbero Antony in direzione Manchester United : Credo proprio che resterà - ha dichiarato ad ESPN .L', proprietario del cartellino del 22enne esterno brasiliano, ne chiede infatti 80 ed è legato ...i campioni d'Olanda vorrebbero tenerlo per un'altra stagione e il nuovo tecnico Alfred... Ajax, Schreuder frena: “Penso che Antony rimarrà, il suo addio non sarebbe un bene” Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il tecnico dell’Ajax, Schreuder, allontana le voci di mercato su Antony: «Abbiamo venduto parecchio, penso che nessuno partirà» Il tecnico dell’Ajax, Alfred Schreuder, ha parlato a ESPN FC e di fatto ...