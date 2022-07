Weekend rovente | ma quanto durerà ancora questo caldo?

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Stiamo per raggiungere la massima potenza dell’anticiclone africano Apocalisse4800. A partire da oggi e soprattutto nel corso delilsarà, con le temperature che continueranno a salire vertiginosamente fino a toccare o sfiorare i fatidici 40°C su alcune zone della Pianura Padana, come in Emilia, Veneto e bassa Lombardia. Farà caldissimo anche al Centro, con 37/39°C a Firenze, Roma, in Umbria come sul ternano, su molte zone della Sardegna e delle Marche e infine in Puglia (38°C attesi a Taranto e Foggia). Ma attenzione, faràanche di notte: basti pensare che i valori termici attorno alla mezzanotte potrebbero esserevicini ai 28/30°C. Vivremo dunque le tipiche notti tropicali si parla di notti tropicali quando le temperature non scendono mai sotto i ...