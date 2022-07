Un solo telecomando e addio alla 'rotella' Sky e Dazn verso un accordo che facilita la vita (Di venerdì 22 luglio 2022) Un solo telecomando. Una sola antenna. Un solo modo di vedere il pallone in tv ogni maledettissima domenica. Che poi domenica non è perchè dal calcio spezzatino siamo passati al calcio 'macinato' per ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Un. Una sola antenna. Unmodo di vedere il pallone in tv ogni maledettissima domenica. Che poi domenica non è perchè dal calcio spezzatino siamo passati al calcio 'macinato' per ...

SoloCoupon : @laura_lavespa Beata elasticità under 22?? Dai ammettiamolo siamo solo schifosamente invidiosi che a noi si incrocc… - st4rt1ngl1n3 : vi sembra normale che vostra madre non vi dia il telecomando del condizionatore quando ci sono 30 gradi? solo perché le gira male? - AntiKimmichJr : @fodenfortyseven calma telecomando sottone di che volevo solo uscire con questa x perdere tempo non so manco come si chiama un altro po' - RitaCarmen52 : @carloemme50 Il pollice sul telecomando agisce da solo... - MatteoBandit2 : @CapitanDarloks Io ho acceso quando aveva iniziato da poco a delirare, dopo 5 minuti il dito ha schiacciato da solo… -