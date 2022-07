Traffico Roma del 22-07-2022 ore 08:30 (Di venerdì 22 luglio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati si allungano le code causati da un incidente sulla tangenziale lungo via del Foro Italico ora dalla Salaria allo stadio Olimpico è sempre in zona nord abbiamo quasi sulla via Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti in direzione Corso di Francia si riducono invece le code sul dente Urbano della A24 ora presenti tra Portonaccio e la tangenziale Poi troviamo ancora rallentamenti e code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra La Romanina e l’ardeatina mi ricordo che nel pomeriggio dalle 16 alle 18 ci sarà una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli possibili rallentamenti e temporanei stop della circolazione su Viale Cesare Battisti da Massimo vecchi per il momento è tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it un servizio ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 luglio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati si allungano le code causati da un incidente sulla tangenziale lungo via del Foro Italico ora dalla Salaria allo stadio Olimpico è sempre in zona nord abbiamo quasi sulla via Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti in direzione Corso di Francia si riducono invece le code sul dente Urbano della A24 ora presenti tra Portonaccio e la tangenziale Poi troviamo ancora rallentamenti e code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Lanina e l’ardeatina mi ricordo che nel pomeriggio dalle 16 alle 18 ci sarà una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli possibili rallentamenti e temporanei stop della circolazione su Viale Cesare Battisti da Massimo vecchi per il momento è tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio ...

LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Flaminia ??????Rallentamenti tra Bivio Raccordo Anulare e Via dei Due Ponti > Tangenziale Est #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 07:53 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - swamilee : RT @Pennacchiiiii: Qualsiasi problema di traffico a Roma si commenta estendendo il braccio destro a mano aperta ('guarda questo che combina… - zazoomblog : Traffico Roma del 22-07-2022 ore 07:30 - #Traffico #22-07-2022 #07:30 - Riccardoet : RT @SolariPaolo: È normale in una città come #roma che un rom a 22 anni vada a 290 km/h con un Audi R8 (avrà un reddito consono credo…) sul… -