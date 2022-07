Sirmione | una perla sul Lago di Garda | 5 cose da vedere

viaggiacuriosa : Il #Castello Scaligero di #Sirmione, sul lago di #Garda, è un magnifico esempio di fortificazione portuale del XIV… - elena_ele6 : RT @Kurosh_74: Sirmione, Jamaica Beach, Grotte di Catullo. Una perla nella sponda bresciana del lago di Garda che soffre la #siccita #dro… - IlSedutomulo : RT @Kurosh_74: Sirmione, Jamaica Beach, Grotte di Catullo. Una perla nella sponda bresciana del lago di Garda che soffre la #siccita #dro… - BrunaGueze : RT @Kurosh_74: Sirmione, Jamaica Beach, Grotte di Catullo. Una perla nella sponda bresciana del lago di Garda che soffre la #siccita #dro… - liber13daniele : RT @Kurosh_74: Sirmione, Jamaica Beach, Grotte di Catullo. Una perla nella sponda bresciana del lago di Garda che soffre la #siccita #dro… -

QuiBrescia.it

. " La Voce delle mani " Maria Callas and the Italians " ènuova mostra fotografica cheoffre ai suoi visitatori fino al 6 novembre per rendere omaggio a Maria Callas con gli scatti di due fotografi internazionali. Un allestimento inedito, ideato ......Mi ha confidato di essere molto felice del suo ritorno a, dove viene da ben 25 anni , per la bella accoglienza che ci contraddistingue". Theresa May sarà ospite della Perla del Garda per... “La Voce delle mani - Maria Callas and the Italians”, una mostra a Sirmione Sirmione è una città incredibile, tanto che Catullo la definì la perla del Garda. Non aveva torto vista la sua bellezza suggestiva.Sirmione. “La Voce delle mani - Maria Callas and the Italians” è una nuova mostra fotografica che Sirmione offre ai suoi visitatori fino al 6 novembre per ...