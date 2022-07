Liz Truss: 'Bene Onu e Turchia per l'accordo sul grano, la Russia mantenga gli impegni' (Di venerdì 22 luglio 2022) Un piccolo segnale ma importante. La ministra degli Esteri britannica Liz Truss si è congratulata con la Turchia e con le Nazioni Unite per l'accordo sull'esportazione del grano ucraino raggiunto oggi ... Leggi su globalist (Di venerdì 22 luglio 2022) Un piccolo segnale ma importante. La ministra degli Esteri britannica Lizsi è congratulata con lae con le Nazioni Unite per l'sull'esportazione delucraino raggiunto oggi ...

globalistIT : - lanuovaBQ : Rishi Sunak e Liz Truss si stanno preparando per le sei settimane di campagna elettorale che porteranno il Partito… - FrancescoMurat8 : @rulajebreal Johnson è caduto per i cattivi comportamenti. Sarà peraltro sostituto da Liz Truss che continuerà la medesima politica. - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Quella tra Rishi Sunak e Liz Truss per la successione a Boris Johnson si è già trasformata in una sfida a cercare di esser… - StefanoBornia : La scelta, comunque, è fra la #padella e la #brace. #uk #tory #labour #bojo #BorisJohnson #downingstreet #number10… -