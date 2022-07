La cura migliore per Netflix? Essere venduta

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 22 luglio 2022): correre su per la collina Financial Times, pag. 20 Gli abbonamenti del gruppo di streaming hanno subito una flessione in Nord America. Sebbene il numero dei suoi membri a pagamento continui a crescere nel resto del mondo, ognuno di questi spettatori genera entrate notevolmente inferiori per. I prezzi delle azioni dei suoi concorrenti più diversificati hanno registrato performance migliori quest’anno Gli investitori avranno notato il drammatico crollo delle azioni di, scese di oltre due terzi quest’anno. Ma i dirigenti del servizio di streaming sottolineano che la sua rilevanza sociale rimane formidabile come sempre. Ne è prova la ricomparsa in classifica di una canzone degli anni ’80 di Kate Bush, grazie alla sua inclusione nella serie di successo Stranger Things, Il cachet culturale dovrà bastare per ora. ...