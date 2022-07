Incendi: fiamme circoscritte in Versilia, Vecchiano e Certaldo (Di venerdì 22 luglio 2022) Sono in fase di contenimento i principali Incendi sviluppatisi in Toscana negli ultimi giorni. Anche quello più grave, in Versilia, tra i Comuni di Massarosa e Camaiore, che ha coinvolto, secondo le ultime stime della Protezione civile regionale, circa 800 ettari di territorio. Cento ettari è invece la stima della superficie coinvolta dal fuoco a Certaldo, in provincia di Firenze. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 22 luglio 2022) Sono in fase di contenimento i principalisviluppatisi in Toscana negli ultimi giorni. Anche quello più grave, in, tra i Comuni di Massarosa e Camaiore, che ha coinvolto, secondo le ultime stime della Protezione civile regionale, circa 800 ettari di territorio. Cento ettari è invece la stima della superficie coinvolta dal fuoco a, in provincia di Firenze. L'articolo proviene da Firenze Post.

