I dati settimanali dell’Istituto Superiore di Sanità sul coronavirus (Di venerdì 22 luglio 2022) Ecco qual è la situazione in merito all'ondata estiva di Covid secondo il consueto report di Iss e Ministero della Salute: in calo indice Rt e incidenza Covid, report Iss: in calo indice Rt e incidenza su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Ecco qual è la situazione in merito all'ondata estiva di Covid secondo il consueto report di Iss e Ministero della Salute: in calo indice Rt e incidenza Covid, report Iss: in calo indice Rt e incidenza su Donne Magazine.

PaoloLuraschi : Petroleum Reserve(SPR)evincibile anche da dilatazione spread benchmark internazionali WTI(Usa)- BRENT(Europa)a favo… - mediaetica : RT @Primaonline: I nuovi dati della total digital audience Audiweb che riattiva (per gli editori) le rilevazioni quotidiani e settimanali… - tvdigitaldivide : Il 75% degli italiani sono online. I nuovi dati della Total digital audience Audiweb che riattiva (per gli editori)… - Ventura_Stefano : RT @Primaonline: I nuovi dati della total digital audience Audiweb che riattiva (per gli editori) le rilevazioni quotidiani e settimanali… - Primaonline : I nuovi dati della total digital audience Audiweb che riattiva (per gli editori) le rilevazioni quotidiani e setti… -