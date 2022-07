Gazzetta: con Spalletti il Napoli può diventare come l’Ajax più bello di Ten Hag (Di venerdì 22 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport fa un gioco: cosa possono rubare dalle grandi d’Europa le big del campionato italiano? Il Napoli, ad esempio, con Spalletti alla guida, può ricordare il miglior Ajax di Ten Hag, oggi allo United. Per l’attenzione alla tattica, l’esecuzione di schemi studiati e mandati a memoria, la predilezione per l’impostazione bassa, insomma per la riconoscibilità della guida tecnica, Spalletti può rimandare al collega olandese Ten Hag, il cui Ajax negli ultimi ha incantato l’Europa con il gioco, sfiorando anche la finale di Champions. Adesso Ten Hag è alla svolta della carriera: l’ha chiamato lo United. Non si tratta di un tecnico accomodante (come non lo è neanche Spalletti): cambieranno regole comportamentali e abitudini tattiche, nessuno sa davvero che cosa sarà il nuovo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 luglio 2022) Ladello Sport fa un gioco: cosa possono rubare dalle grandi d’Europa le big del campionato italiano? Il, ad esempio, conalla guida, può ricordare il miglior Ajax di Ten Hag, oggi allo United. Per l’attenzione alla tattica, l’esecuzione di schemi studiati e mandati a memoria, la predilezione per l’impostazione bassa, insomma per la riconoscibilità della guida tecnica,può rimandare al collega olandese Ten Hag, il cui Ajax negli ultimi ha incantato l’Europa con il gioco, sfiorando anche la finale di Champions. Adesso Ten Hag è alla svolta della carriera: l’ha chiamato lo United. Non si tratta di un tecnico accomodante (non lo è neanche): cambieranno regole comportamentali e abitudini tattiche, nessuno sa davvero che cosa sarà il nuovo ...

