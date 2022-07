F1, Verstappen: “Difficoltà nelle seconde libere, c’è da lavorare” (Di venerdì 22 luglio 2022) “E’ stato un pochino difficile per noi nelle seconde libere. Non siamo riusciti a trovare il bilanciamento che cercavamo, domani proveremo a essere più vicini rispetto ad oggi. Nel long run andiamo un pochino meglio, ma le gomme con questo caldo sono veramente difficili da valutare. C’è del lavoro da fare“. Queste le dichiarazioni di Max Verstappen ai microfoni di Sky Sport al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Francia. “Questa pista è molto dura sulle gomme, è difficile paragonarla all’Austria – ha aggiunto il pilota della Red Bull – C’è bisogno di qualche giro in più per riuscire a capire la situazione”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) “E’ stato un pochino difficile per noi. Non siamo riusciti a trovare il bilanciamento che cercavamo, domani proveremo a essere più vicini rispetto ad oggi. Nel long run andiamo un pochino meglio, ma le gomme con questo caldo sono veramente difficili da valutare. C’è del lavoro da fare“. Queste le dichiarazioni di Maxai microfoni di Sky Sport al termine della prima giornata di provedel Gp di Francia. “Questa pista è molto dura sulle gomme, è difficile paragonarla all’Austria – ha aggiunto il pilota della Red Bull – C’è bisogno di qualche giro in più per riuscire a capire la situazione”. SportFace.

sportface2016 : #F1, #Verstappen: 'Difficoltà nelle seconde libere, c'è da lavorare' - CronacheA4Ruote : ?? BANDIERA A SCACCHI ?? Seconda sessione con 1-2 Ferrari, con alle spalle Verstappen! Dietro i primi tre le due Merc… - automotorinews : ??? #F1, Max #Verstappen non crede alle difficoltà #Mercedes a lungo termine ??? 'Al momento, non siamo in lotta con… -