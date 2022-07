(Di venerdì 22 luglio 2022) Applicavano tassi da usura fino al 30% al mese. Con quegli interessi chi aveva un debito con loro non poteva uscirne mai. Eppure i clienti pagavano, sempre. Perché l'alternativa era un proiettile in ...

Otto le ordinanze di custodia cautelaredalla gip Rossana De Cristofaro su richiesta della Procura, al termine delle indagini dei carabinieri. Oltre a Manzari sono finiti in carcere: Nicola ... Estorsioni firmate 'ndrangheta, 7 arresti. «Se non paghi ti gambizziamo» Applicavano tassi da usura fino al 30% al mese. Con quegli interessi chi aveva un debito con loro non poteva uscirne mai. Eppure i clienti pagavano, sempre. Perché l'alternativa era ...I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina, all'esito di complesse attività investigative condotte nei confronti di quattro soggetti appartenenti ad una nota famiglia dell'imprenditoria messinese ...