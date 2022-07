DIRETTA F1 | GP Le Castellet 2022 LIVE | uno-due Ferrari | Verstappen a mezzo secondo! Sainz penalizzato | classifica prove libere

SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA LE #FP1 IN FRANCIA ?? Albon 8° con la Williams I risultati ? - SkySportF1 : ? Il comunicato, i motivi e le ultime ? - SkySportF1 : Alle 14 LIVE la prima sessione di libere del #FrenchGP: diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in s… - infoitsport : DIRETTA F1, GP Le Castellet 2022 LIVE - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale #PL2 #FP2 #FrenchGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -

... VERSTAPPEN GIA' IN TESTA E' iniziata ufficialmente ladi Formula 1 per le Fp1 del Gp Francia 2022 a Le: subito Max Verstappen in testa, ladi Sky evidenzia come in casa ...A Le, la Ferrari dovrà dare continuità ai risultati, dopo il successo di Leclerc in ... Orari F1 Gp di Francia 2022: dove vederlo in tv (Sky e Tv8). Il circuito In classifica piloti ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CARLOS SAINZ PENALIZZATO 10 POSIZIONI: COSA E' SUCCESSO COME STA MICHAEL SCHUMACHER JEAN TODT: "GUARDO LE GARE CON LUI" 18.00 BANDIERA A SCACCHI!!!!!!! SI CH ...A Le Castellet vanno in scena gli ultimi 60 minuti di libere del venerdì. Segui insieme a noi la cronaca LIVE delle FP2 del GP di Francia.