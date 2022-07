Demi Moore: «60 anni? Mi sento più viva che mai» (Di venerdì 22 luglio 2022) Demi Moore compirà 60 anni l’11 novembre. Ed è più in forma che mai (Ansa) La vita ricomincia a 60 anni. Parola di Demi Moore. L’11 novembre la star del cinema spegnerà 60 candeline. E lei sa già quale desiderio esprimere: «Non essere definita da un numero ma dalla mia esperienza. Hai raggiunto i 59 e stai già pensando: “Beh, avrò 60 anni”. Sembra molto liberatorio. Quando penso a mia nonna a 60 anni, in un certo senso sembrava essere già rassegnata ad essere vecchia. Ma io mi sento più viva e presente che mai» ha detto l’attrice in un’intervista rilasciata al magazine People. Demi Moore a 60 anni: «Icona io?» Del resto, alla vigilia di un traguardo così importante, ... Leggi su amica (Di venerdì 22 luglio 2022)compirà 60l’11 novembre. Ed è più in forma che mai (Ansa) La vita ricomincia a 60. Parola di. L’11 novembre la star del cinema spegnerà 60 candeline. E lei sa già quale desiderio esprimere: «Non essere definita da un numero ma dalla mia esperienza. Hai raggiunto i 59 e stai già pensando: “Beh, avrò 60”. Sembra molto liberatorio. Quando penso a mia nonna a 60, in un certo senso sembrava essere già rassegnata ad essere vecchia. Ma io mipiùe presente che mai» ha detto l’attrice in un’intervista rilasciata al magazine People.a 60: «Icona io?» Del resto, alla vigilia di un traguardo così importante, ...

