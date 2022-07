Covid, monitoraggio Iss: diminuiscono i contagi ma aumentano ricoveri e decessi (Di venerdì 22 luglio 2022) La curva pandemica fa inversione a «U». L’Rt da 1,34 cala ancora a 1,23 sempre comunque sopra il livello epidemico di uno Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 22 luglio 2022) La curva pandemica fa inversione a «U». L’Rt da 1,34 cala ancora a 1,23 sempre comunque sopra il livello epidemico di uno

cosettaraguso : RT @QSanit: Monitoraggio #Covid. La curva è in discesa: calano incidenza e Rt. Ancora in crescita i ricoveri con 16 regioni sopra la soglia… - solops : Monitoraggio settimanale Covid: la curva scende in maniera netta ma salgono ancora i ricoveri - salutegreen24 : (Adnkronos) - Rt e incidenza in calo in Italia secondo il monitoraggio settimanale Covid della Cabina di regia Iss-… - misiagentiles : RT @direpuntoit: Sale il tasso di occupazione nelle terapie intensive: il monitoraggio della Cabina di regia @istsupsan-@MinisteroSalute su… - zazoomblog : Covid 4 regioni a rischio alto. Scende l’indice Rt aumenta l’occupazione delle terapie intensive – Il monitoraggio… -