Bosch | preliminare d’intesa | continuità produttiva e niente licenziamenti a Bari fino al 2027 Siglato a Roma

(Di venerdì 22 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Uilm: È stato definito con, con la presenza anche della Regione Puglia e del Ministero dello Sviluppo economico, un duplicedi intesa che si articola in due testi: una intesa quadro che apre un un percorso per i prossimi cinque anni e un contratto di solidarietà per il prossimo anno. Ilsarà sottoposto ad una consultazione di mandato ed entrerà in vigore se sarà approvato dai lavoratori dopo le assemblee sindacali che saranno indette nei prossimi giorni. La intesa quadro contiene l’impegno dia dareallo stabilimento die a non licenziare per tutta la durata dell’accordo, vale a direa tutto il, a fronte ...