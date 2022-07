(Di venerdì 22 luglio 2022) La CFA Summer School "è' un'importante occasione per untra ile il, per situazioni non solo teoriche ma anche molto concrete in cui dimostriamo che è possibile stressarele ...

Affaritaliani : Bonifiche, Subcommissario Tarantino: confronto pubblico-privato -

Agenzia askanews

Bonifiche, Subcommissario Tarantino: confronto pubblico-privato Roma, 22 lug. (askanews) - La CFA Summer School 'è' un'importante occasione per un confronto tra il pubblico e il privato, per situazioni non solo teoriche ma anche molto concrete in cui dimostriamo che è possibile stressare le tempistiche ed accelerare per portare a casa delle bonifiche e delle messe in sicurezza, trattandosi - appunto - di bonifiche ambientali. Tema molto delicato e sentito dalla popolazione.