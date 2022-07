Bagnante punta dalla Caravella portoghese (Di venerdì 22 luglio 2022) Una Bagnante è finita in terapia intensiva a Catania dopo essere stata punta dalla Caravella portoghese, animale marino pericoloso. Caravella portoghese, Bagnante in terapia intensiva a Catania su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Unaè finita in terapia intensiva a Catania dopo essere stata, animale marino pericoloso.in terapia intensiva a Catania su Donne Magazine.

peppesava : RT @Ragusanews: Caravella portoghese in Sicilia, bagnante punta in rianimazione - Ragusanews : Caravella portoghese in Sicilia, bagnante punta in rianimazione -