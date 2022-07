Allegri: «La Juventus deve vincere lo Scudetto» (Di venerdì 22 luglio 2022) «Per la prima volta in dieci anni siamo rimasti senza trofei, ora abbiamo il dovere di tornare a vincere lo Scudetto». Massimiliano Allegri non si nasconde e dichiara apertamente gli obiettivi per la prossima stagione calcistica, che vedrà la Juventus presentarsi ai nastri di partenza con diversi nuovi volti molto interessanti, ultimo il difensore Gleison Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 22 luglio 2022) «Per la prima volta in dieci anni siamo rimasti senza trofei, ora abbiamo il dovere di tornare alo». Massimilianonon si nasconde e dichiara apertamente gli obiettivi per la prossima stagione calcistica, che vedrà lapresentarsi ai nastri di partenza con diversi nuovi volti molto interessanti, ultimo il difensore Gleison Calcio e Finanza.

