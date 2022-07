Allegri: "Abbiamo il dovere di vincere lo Scudetto. Pogba e Di Maria straordinari, felice per Bremer" (Di venerdì 22 luglio 2022) La sua Juventus è atterrata nella notte a Las Vegas in vista della tournée americana mentre Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Deportivo... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 22 luglio 2022) La sua Juventus è atterrata nella notte a Las Vegas in vista della tournée americana mentre Massimilianoè intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Deportivo...

capuanogio : “La #Juventus come sempre parte per centrare tutti gli obiettivi, sono arrivati giocatori importanti, alcuni d’espe… - GiovaAlbanese : #Allegri “#DiMaria e #Pogba sono straordinari, abbiamo un giovane come #Gatti e poi ci sono altri giovani che devo… - forumJuventus : Allegri pre Juventus–Chivas Guadalajara:'Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto. Pogba e Di Maria straordinari, B… - OggiSportNotiz2 : #Juventus, #Allegri: “Abbiamo il dovere di puntare allo Scudetto” - beneventoapp : Calcio: Allegri, ‘è un dovere puntare allo scudetto’: Las Vegas, 22 lug. (Adnkronos) - 'Come sempre partiamo per ce… -