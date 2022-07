(Di venerdì 22 luglio 2022) Il messaggio diNell’ultimo annoha collezionato un successo dietro l’altro. Dopo la partecipazione ad Amici 20, il giovane rapper partenopeo ha dato ufficialmente il via alla sua carriera, raggiungendo traguardi importanti in breve tempo. Solo qualche mese fa per la prima volta Luca ha partecipato al Festival di Sanremo, L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella 2000

LDA ospite alla finale di Battiti live, con lui c'è/ Che succede dopo Amici Qualche ... LDA in preda al panico/nuovi versi nella notte del maltempo infernale e... E' difficile per un ...LDA in preda al panico/nuovi versi nella notte del maltempo infernale e... Nella storia ... ovvero Luca Marzano in arte(ex Amici 20), che con Luca D'Alessio ha in comune la ... Aka7even scrive a Brenda Asnicar: ecco cosa sta accadendo Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...LDA si conferma nella set-list di Battiti live 2022, con lui c'è Aka7even: cosa bolle in pentola, dopo Amici di Maria De Filippi