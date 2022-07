Una Vita: Guillermo cede alla tentazione (Di giovedì 21 luglio 2022) Una Vita, Guillermo cede alla tentazione: le anticipazioni per la puntata di oggi, che succede al Sacristan e non solo. Come ogni giorni, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, in onda oggi giovedì 21 luglio; Felipe ha deciso di iniziare a curarsi seguendo Dori, ma pare incontri già i primi problemi, mentre l’arrivo di Moncho ha scombussolato Ramon. Guillermo cede alla tentazione: le anticipazioni di oggi 21 luglio.Intanto, mentre Genoveva prova ad allearsi con Valeria dopo le avances di Aurelio e Luzdivina accetta le scuse di Marcelo, Guillermo e Azucena continuano ad avere dei problemi; ecco le anticipazioni per la nuova puntata in merito ... Leggi su formatonews (Di giovedì 21 luglio 2022) Una: le anticipazioni per la puntata di oggi, che sucal Sacristan e non solo. Come ogni giorni, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una, in onda oggi giovedì 21 luglio; Felipe ha deciso di iniziare a curarsi seguendo Dori, ma pare incontri già i primi problemi, mentre l’arrivo di Moncho ha scombussolato Ramon.: le anticipazioni di oggi 21 luglio.Intanto, mentre Genoveva prova ad allearsi con Valeria dopo le avances di Aurelio e Luzdivina accetta le scuse di Marcelo,e Azucena continuano ad avere dei problemi; ecco le anticipazioni per la nuova puntata in merito ...

