Un Grillo poco saggio e ficcanaso s’è intromesso tra Conte e Draghi facendo sprofondare M5s (Di giovedì 21 luglio 2022) In Italia, ma anche nel resto d’Europa (e non solo), siamo tutti seduti sulle spine a causa della diatriba nata a seguito dei messaggi tra Mario Draghi (Presidente del Consiglio dimissionario) e Beppe Grillo (co-fondatore del Movimento 5 Stelle ma privo di qualunque personale mandato per rappresentare in sede istituzionale il gruppo parlamentare che è maggioritario nella corrente legislatura) al fine di (si presume) spianare la strada alle decisioni da presentare in Aula per l’approvazione parlamentare. I colloqui segreti tra i due avrebbero avuto un fine in sé lodevole, senonché tale criterio si scontra però frontalmente non solo con i leader delle parti politiche concorrenti, ciascuna rappresentante di interessi politici ed economici diversi, ma persino anche del legittimo rappresentante dello stesso Movimento 5 Stelle, ovvero dell’avvocato Giuseppe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) In Italia, ma anche nel resto d’Europa (e non solo), siamo tutti seduti sulle spine a causa della diatriba nata a seguito dei messaggi tra Mario(Presidente del Consiglio dimissionario) e Beppe(co-fondatore del Movimento 5 Stelle ma privo di qualunque personale mandato per rappresentare in sede istituzionale il gruppo parlamentare che è maggioritario nella corrente legislatura) al fine di (si presume) spianare la strada alle decisioni da presentare in Aula per l’approvazione parlamentare. I colloqui segreti tra i due avrebbero avuto un fine in sé lodevole, senonché tale criterio si scontra però frontalmente non solo con i leader delle parti politiche concorrenti, ciascuna rappresentante di interessi politici ed economici diversi, ma persino anche del legittimo rappresentante dello stesso Movimento 5 Stelle, ovvero dell’avvocato Giuseppe ...

danworks : @la_kuzzo Il migliore ieri ha mandato tutti in quel posto, il suo non è mai stato un tono conciliante, molto marche… - ValentinaMihay5 : @doluccia16 Che le favole a volte si avverano. Il Cenerentolo, uscito della zucca Grillo è diventato principe. Per poco, però. - DarthAlma67 : @CIRODESANTO1 @alessiomagno1 Ed in questo, @beppe_grillo , c'entra poco... E adesso bloccatemi!!! - jacopopatarca : @GuidoCrosetto @erreelleci Appunto. Ma i 5s oggi contano poco. Oltretutto secondo il vangelo di grillo molti 'big'… - Gianmos : @elevisconti Sottoscrivo, ma leverei 'po' ' per Salvini e ci aggiungerei la figura sinistra e ambigua di Grillo che… -

Chi renderà insicura la sicurezza nazionale ...'si passavano il cerino' e 'lanciavano il sasso e toglievano la mano' è stato uno spettacolo poco ...un breve accenno) ad un tema cruciale per la nostra sicurezza nazionale Forse perché Beppe Grillo ... La congiura contro Draghi - di Giancarlo Infante Si è realizzato esattamente quello che voleva Grillo: aprire il sistema politico come una ... Quando l'ambizione obnubila c'è poco da fare e, in ogni caso, vediamo quanto dura. Perché la durezza e la ... L'HuffPost Beppe Grillo, l'Assente C’è da immaginarlo spazientito, sbuffante, insofferente, rassegnato, dove ogni possibile suo pronunciamento pubblico destinato ai blog, altro non sarebbe che ... Conte, stop ai governisti: ci sarà un'altra scissione M5S. Grillo: sono sconfortato Al terzo giorno di riunione tra parlamentari del Movimento 5 Stelle, per decidere se votare o meno la fiducia a Mario Draghi, il partito di Beppe Grillo è in piena crisi di nervi e va ... ...'si passavano il cerino' e 'lanciavano il sasso e toglievano la mano' è stato uno spettacolo...un breve accenno) ad un tema cruciale per la nostra sicurezza nazionale Forse perché Beppe...Si è realizzato esattamente quello che voleva: aprire il sistema politico come una ... Quando l'ambizione obnubila c'èda fare e, in ogni caso, vediamo quanto dura. Perché la durezza e la ... Beppe Grillo, l'Assente C’è da immaginarlo spazientito, sbuffante, insofferente, rassegnato, dove ogni possibile suo pronunciamento pubblico destinato ai blog, altro non sarebbe che ...Al terzo giorno di riunione tra parlamentari del Movimento 5 Stelle, per decidere se votare o meno la fiducia a Mario Draghi, il partito di Beppe Grillo è in piena crisi di nervi e va ...