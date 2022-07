Ultime Notizie Roma del 21-07-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale una buona giornata Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio lega Forza Italia Movimento 5 Stelle non hanno votato la fiducia Mario Draghi al Senato e Governo ha così ottenuto solo 95 638 No sulla risoluzione di Pier Ferdinando Casini Ciò significa che io ho tenuto la fiducia ma che non ha più una maggioranza i premier dunque non c’era Oggi alla camera le proprie dimissioni quindi salirà colle per presentarle a Mattarella la crisi Dunque sto c’era nel voto anticipato voltiamo pagina la crisi di governo in Italia è l’addio che si profila di Mario Draghi sono in cima alle preoccupazioni dei partner occidentali delle istituzioni europee in questo momento così complicato tra la guerra in Ucraina l’emergenza energia l’impennata dell’inflazione il balletto degli ...