Tour de France 2022, Geraint Thomas: “Si va a una velocità assurda! Siamo in una buona posizione” (Di giovedì 21 luglio 2022) Nel giorno e nella tappa (la diciottesima, da Lourdes a Hautacam) del Tour de France 2022 in cui Jonas Vingegaard ha di fatto blindato la sua maglia gialla, aggiudicandosi la frazione odierna, è arrivato un positivo quarto posto per Geraint Thomas; anche per il britannico si può parlare di posizione quasi blindata in classifica generale, nel suo caso la terza. A meno di sorprese il corridore della INEOS Grenadiers dovrebbe riuscire a conservare il suo piazzamento sul podio: Tadej Pogacar che occupa la seconda posizione è lontano ben 4’34”, ma a sua volta Thomas può godere di un vantaggio di 3’05” su David Gaudu, attualmente quarto in classifica. Nulla però è ancora scritto. In alcuni tratti, soprattutto verso la fine della tappa, il britannico era ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Nel giorno e nella tappa (la diciottesima, da Lourdes a Hautacam) deldein cui Jonas Vingegaard ha di fatto blindato la sua maglia gialla, aggiudicandosi la frazione odierna, è arrivato un positivo quarto posto per; anche per il britannico si può parlare diquasi blindata in classifica generale, nel suo caso la terza. A meno di sorprese il corridore della INEOS Grenadiers dovrebbe riuscire a conservare il suo piazzamento sul podio: Tadej Pogacar che occupa la secondaè lontano ben 4’34”, ma a sua voltapuò godere di un vantaggio di 3’05” su David Gaudu, attualmente quarto in classifica. Nulla però è ancora scritto. In alcuni tratti, soprattutto verso la fine della tappa, il britannico era ...

ilpost : Il secondo in classifica al Tour de France è scivolato in discesa, il primo lo ha aspettato - RaiNews : Splendida immagine al #TourdeFrance: Pogacar e Vingegaard duellano sui Pirenei, lo sloveno cade e la maglia gialla… - repubblica : Tour de France, Pogacar cade, Vingegaard lo aspetta e lo aiuta e rialzarsi: il gesto di grande sportività della mag… - CattaneoJaco : RT @ledep: Smettiamo di chiamarlo Tour de France e passiamo direttamente a 'Tre settimane di Wout van Aert che porta a spasso per la Franci… - stespo84 : Pogacar cade, Vingegaard rallenta per aspettarlo: la stretta di mano tra i due rivali - VIDEO -