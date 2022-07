Scherma, spada d’argento! Azzurre vice-campionesse del mondo, oro alla Corea del Sud (Di giovedì 21 luglio 2022) Arriva il terzo argento per l’Italia ai Mondiali di Scherma di scena nel Nord Africa ad Il Cairo (Egitto). Dopo Arianna Errigo e Tommaso Marini nel fioretto, oggi è toccato alle ragazze della spada femminile salire sul secondo gradino del podio nella gara a squadre. Le Azzurre si sono arrese alla Corea del Sud nell’atto conclusivo per 37-45, rimandando l’appuntamento con un titolo che, in questa specifica gara, è stato vinto solo nel 2009. Federica Isola, Mara Navarria e Rossella Fiamingo, quest’ultima già bronzo nella prova individuale, non avevano avuto problemi nello sbarazzarsi ai quarti di finale della Svizzera per 45-33: va detto che le elvetiche, in precedenza, erano state capaci di eliminare la ben più quotata e pericolosa Cina. In semifinale le Azzurre ritrovavano la Francia, ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Arriva il terzo argento per l’Italia ai Mondiali didi scena nel Nord Africa ad Il Cairo (Egitto). Dopo Arianna Errigo e Tommaso Marini nel fioretto, oggi è toccato alle ragazze dellafemminile salire sul secondo gradino del podio nella gara a squadre. Lesi sono arresedel Sud nell’atto conclusivo per 37-45, rimandando l’appuntamento con un titolo che, in questa specifica gara, è stato vinto solo nel 2009. Federica Isola, Mara Navarria e Rossella Fiamingo, quest’ultima già bronzo nella prova individuale, non avevano avuto problemi nello sbarazzarsi ai quarti di finale della Svizzera per 45-33: va detto che le elvetiche, in precedenza, erano state capaci di eliminare la ben più quotata e pericolosa Cina. In semifinale leritrovavano la Francia, ...

Eurosport_IT : E andiamooooooooooooo! ???? #EurosportSCHERMA | #Fencing | #Scherma | #FWC2022 | #ItaliaTeam - Eurosport_IT : Applausi per le azzurre ???????? #EurosportSCHERMA | #Fencing | #Spada | #FWC2022 | #Italia - sportface2016 : Argento per l'Italia della spada femminile ai Mondiali del Cairo #fencing - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Scherma #Mondiali #Cairo2022 E' #argento per le #azzurre della #spada, sconfitte in finale dalla #Corea. #live - LiaCapizzi : L' ARGENTO delle azzurre della spada e il BRONZO degli sciabolatori sono 2 indicatori preziosi per un'Italia della… -