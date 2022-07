Scampia | torna l’incubo della faida | esplosa bomba in serata

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 21 luglio 2022) Un ordigno rudimentale esploso nei pressi del lotto T/A, al civico 81 di via Fellini. A, dopo anni di silenzio,guerra di camorra. A finire in frantumi i vetri di un’abitazione al primo piano. Danneggiato anche il portone di ingresso dello stabile., ordigno esploso in sera: incuboA seguito L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.