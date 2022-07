Reddito di Cittadinanza | scoperta truffa | sequestro per 43 famiglie con detenuti

(Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Avrebbero percepito ildipotendo contare nel loro nucleo familiare su persone detenute: 43sottoposte apreventivo nel Napoletano, per un totale che supera il mezzo milione di euro. Ad eseguire il provvedimento – emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina – gli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli tra le città di Boscoreale, Poggiomarino, Torre del Greco e Vico Equense. L’accusa è diper il conseguimento di erogazioni pubbliche. Stando a quanto appurato dalle fiamme gialle, i 43 soggetti destinatari del provvedimento avevano indicato anchetra le persone presenti all’interno dei loro nuclei familiari, in ...

lucianonobili : Altro che superbonus, licenze taxi, reddito di cittadinanza e termovalorizzatore. Sovranisti e Populisti. Conte, Sa… - dellorco85 : 'Il Reddito di cittadinanza è una cosa buona, ma se non funziona e' cattiva'. Ognuno ha la sua idea. Ma con una fr… - fattoquotidiano : Da Draghi nessuna novità, né aperture su salario minimo e reddito di cittadinanza. E sugli “effetti negativi” del R… - Giancar70336148 : RT @Virus1979C: “Nella replica del premier Draghi non si è parlato di salario minimo o di agenda sociale, ma sono arrivati attacchi diretti… - BarbaGiampi : @repubblica Potranno beneficiare del reddito di cittadinanza -

Partiamo dal fatto cruciale: nella seduta di ieri, Draghi afferma che "Ildiè una misura importante per ridurre la povertà, ma può essere migliorato per favorire chi ha più ...... a partire dai salari più bassi, il rinnovo dei contratti collettivi, il salario minimo (tema in discussione a livello europeo), i miglioramenti deldiindispensabili contro la ...“Il Re è nudo”: così scrivevamo pochi giorni fa, nella convinzione che il dado ormai fosse tratto sulla definitiva spaccatura di questa improbabile maggioranza, e sulla consapevolezza che questa spacc ...Avrebbero percepito il reddito di cittadinanza potendo contare nel loro nucleo familiare su persone detenute: 43 famiglie sottoposte a sequestro preventivo nel Napoletano, per un totale che supera il ...