Paredes-Juventus | ecco il piano | soldi più un titolare

(Di giovedì 21 luglio 2022) Continua la ricerca di un centrocampista da parte della; la società bianconera ha pronto unper arrivare a. Pogba è stato un grandissimo colpo sia dal punto di vista economico (è arrivato a parametro zero) sia per quanto riguarda l’aspetto tecnico con il francese che garantisce qualità, fisicità e la capacità di portare un numero importante di bonus tra gol e assist. La società bianconera, però, sembra voler rinforzare ulteriormente il centrocampo con un profilo in grado di dettare tempi e ritmi di gioco; il nome caldo è quello di. Andiamo a vedere la strategia del club bianconero. AnsafotoIl centrocampista argentino conosce già il campionato italiano e realtà importanti come quella dellaavendo vestito la maglia della Roma. Da quando è al PSG ha anche acquisito ...

ZonaBianconeri : RT @StayYang2: Io più che su Paredes e Morata, farei Arnautovic e poi punterei tutto su Milinkovic-Savic. #Juventus #Calciomercato - StayYang2 : Io più che su Paredes e Morata, farei Arnautovic e poi punterei tutto su Milinkovic-Savic. #Juventus #Calciomercato - ZonaBianconeri : RT @Elpac93: La #Juventus al 21 Luglio, considerando le cessioni di #Arthur #Ramsey e i prestiti di #Ranocchia e #Fagioli sarebbe così. Man… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Mercato Juventus, obiettivo Paredes: Cherubini avanza l’offerta al Psg #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA https:/… - Elpac93 : La #Juventus al 21 Luglio, considerando le cessioni di #Arthur #Ramsey e i prestiti di #Ranocchia e #Fagioli sarebb… -

Calciomercato: i bianconeri non vogliono fermarsi e sarebbero intenzionati a regalare ad Allegri ancheDopo i colpi Di Maria, Pogba e Bremer, lanon vuole fermarsi ed è intenzionata a regalare ad Allegri altri rinforzi. I bianconeri ora insistono per avere. Allegri vuole un ...Lanon si ferma e lavora pere per il vice Vlahovic : Morata è l'obiettivo numero uno. In difesa piacciono sempre Milenkovic e Gabriel dell'Arsenal. Il Napoli è vicinissimo a Kim del ...Continua la ricerca di un centrocampista da parte della Juventus; la società bianconera ha pronto un piano per arrivare a Paredes.L'ex dirigente di Napoli e Juventus, Luciano Moggi, ha commentato il mercato condotto dalla big del campionato italiano di Serie A.