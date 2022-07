Milano, bimba di 18 mesi muore di stenti: la madre l’ha lasciata sola in casa per 7 giorni (Di giovedì 21 luglio 2022) Una bimba di 18 mesi è «morta di stenti» a Milano, dopo che la madre l’aveva lasciata sola in casa per sette giorni per raggiungere il nuovo compagno in provincia di Bergamo. La donna, un’italiana incensurata di 37 anni, è indagata per omicidio volontario pluriaggravato dai futili motivi e premeditazione. La bimba di 18 mesi lasciata sola per sette giorni e morta di stenti A dare l’allarme sarebbe stata una vicina, alla quale si sarebbe rivolta la stessa madre della bimba all’alba di mercoledì. La donna, Alessia Pifferi, da quanto emerso, avrebbe fornito agli investigatori versioni discordanti ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022) Unadi 18è «morta di» a, dopo che lal’avevainper setteper raggiungere il nuovo compagno in provincia di Bergamo. La donna, un’italiana incensurata di 37 anni, è indagata per omicidio volontario pluriaggravato dai futili motivi e premeditazione. Ladi 18per settee morta diA dare l’allarme sarebbe stata una vicina, alla quale si sarebbe rivolta la stessadellaall’alba di mercoledì. La donna, Alessia Pifferi, da quanto emerso, avrebbe fornito agli investigatori versioni discordanti ...

