Manuel Bortuzzo al centro di una polemica | parla una ragazza disabile | “Mi ha bloccata”

(Di giovedì 21 luglio 2022) Domenica scorsa Ultimo ha tenuto un concerto al Circo Massimo ed erano presenti alcuni ex gieffini, tra cui Lulù Selassié e. Se la principessa è stata aldi unaassurda per gli accrediti, il nuotatore adesso è coinvolto in una diatriba social per un post della pagina ‘Veneto Accessibility (una guida per i disabili su tutti i posti realmente accessibili)’. Lache gestisce la pagina ha condiviso le foto pubblicate dadurante il concerto di Ultimo ed ha scritto: “He già bravobeato te che sei vip e puoi vederti ultimo da sotto il palco. Vorrei sapere, il resto dei ragazzi in carrozza dove sono stati esiliati? Li con te vero? E soprattutto visto che si ...

johnnyaielloo : @LaSamy1234 Manuel bortuzzo ultimo cantante no vabbè - andreastoolbox : #Manuel Bortuzzo blocca la pagina di una ragazza disabile dopo il concerto di Ultimo - ParliamoDiNews : Manuel Bortuzzo al centro delle polemiche: ecco perché #Gfvip #21luglio - Novella_2000 : Manuel Bortuzzo blocca una pagina sulla disabilità dopo il concerto di Ultimo: ecco cosa è accaduto - AngoloDV : Manuel Bortuzzo al centro delle polemiche: ecco perché #manuelbortuzzo #angolodellenotizie #gfvip #manuellulu… -

Fortementein.com

Chi si sarebbe mai aspettato che un banalissimo concerto avrebbe potuto portare con sé così tante polemiche Di certo non, che in queste ore è al centro di un'altra bufera social scatenata da una ragazza che, come lui, è affetta da una disabilità . A lanciare pesanti accuse all'ex concorrente del Grande ...blocca una pagina sulla disabilità, la reazione della fondatricetravolto dalle polemiche dopo il concerto di Ultimo. Lo scorso 17 luglio, l' ex gieffino ha avuto modo ... Manuel Bortuzzo scatta la denuncia, “non azzardatevi mai più…”. La situazione fuori controllo L'ex concorrente del Grande Fratello Vip è in queste ore al centro di una polemica nata sui social dopo il concerto dell'artista romano, ecco come ha reagito ..."Nei concerti i disabili vengono costretti a stare in aree predisposte distantissimi dal palco e non vedono quasi nulla, il signor Manuel perché è famoso, invece era sotto palco andando contro tutte l ...