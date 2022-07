Lotta a locazioni abusive | controlli dei Carabinieri a Ischia

(Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Anon si ferma l’attività di controllo deidella locale stazione. Focus del servizio il contrasto al fenomeno dellee alla tutela del settore turistico-ricettivo dell’Isola. I militari dell’Arma, durante le operazioni, hanno controllato 18 appartamenti nei quartieri di “San Pietro”, “Ponte” e “Cartaromana” ed hanno identificato 42 alloggiati. Denunciato, invece, un 66enne del posto. L’uomo aveva affittato il proprio appartamento a dei turisti non comunicando le generalità degli ospiti all’Autorità di pubblica sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

