“Lo stupido fa male”. L’attacco di Tremonti a Draghi: “Chi di spread colpisce…” (Di giovedì 21 luglio 2022) Al professor Giulio Tremonti quella famosa lettera di Trichet e Draghi dalla Bce all’Italia, che portò alle dimissioni dell’allora governo Berlusconi, non è affatto piaciuta. Si capisce. E l’ha detto a più ripetizioni. Oggi, il giorno delle dimissioni del premier, Tremonti è tornato a parlare di quei giorni e ha lanciato più di una dura stoccata a Supermario. Nel suo intervento a Omnibus su La7, l’ex ministro dell’Economia c’è andato giù duro. Ha criticato l’esperimento di unità nazionale con un capo di governo che è lì proprio perché non eletto. Ha definito l’esecutivo Draghi “discontinuo”. Ha definito “non razionale” il discorso di Draghi al Senato, fatto come se avesse avuto di fronte l’intera legislatura. “La seconda legge di Cipolla dice: ‘lo stupido fa male agli ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 21 luglio 2022) Al professor Giulioquella famosa lettera di Trichet edalla Bce all’Italia, che portò alle dimissioni dell’allora governo Berlusconi, non è affatto piaciuta. Si capisce. E l’ha detto a più ripetizioni. Oggi, il giorno delle dimissioni del premier,è tornato a parlare di quei giorni e ha lanciato più di una dura stoccata a Supermario. Nel suo intervento a Omnibus su La7, l’ex ministro dell’Economia c’è andato giù duro. Ha criticato l’esperimento di unità nazionale con un capo di governo che è lì proprio perché non eletto. Ha definito l’esecutivo“discontinuo”. Ha definito “non razionale” il discorso dial Senato, fatto come se avesse avuto di fronte l’intera legislatura. “La seconda legge di Cipolla dice: ‘lofaagli ...

Ladygalga1 : RT @Frances20665381: @ChiodiDonatella @Storace Bellissimo l’intervento del prof. Tremonti: Draghi ovvero la seconda legge del prof. Cipolla… - cosedifranci : Disservizi #posteitaliane #Milano @corrieremilano Faccio segnalazione di ufficio postale Via Etna 2 chiuso senza r… - AfartistF : @agenzia_nova Lo stupido fa male agli altri senza far bene a se stesso - wakametashipriv : @isam7v per sottolineare quanto sei stupido e irrilevante se questa cosa secondo te è indice di interesse nei confr… - La_gaia_scienza : @frafuxa Sai io penso di lui tutto il male possibile ma non che sia stupido. Lo trovo abile. Certo politicamente è… -