Letta | sostegno a Kiev a rischio con governo destra

(Di giovedì 21 luglio 2022) IlDraghi ha fatto bene durante la crisi in Ucraina, sin dall'inizio l'Italia ha preso una posizione, che il mio partito ha sostenuto con forza, pro-Ucraina e contro Putin. Spero che l'Italia continuerà in quella direzione...

GioielloEgidio : RT @AchiLuongo: @PoliticaPerJedi Linea di sostegno granitica? Yoda tu sogni! Capisco sognare per la propria parte ma qui si esagera. Renzi… - AlvisiConci : RT @mesoada: @convivioblog @EnricoLetta @matteorenzi Letta ha scelto l'accordo con Conte invece di scegliere Draghi. Nemmeno una parola di… - worldernest : @La_manina__ Infatti dai, speriamo Letta corra subito a inginocchiarsi davanti alla Taverna e a Putin implorandoli… - robreg1 : RT @mesoada: @convivioblog @EnricoLetta @matteorenzi Letta ha scelto l'accordo con Conte invece di scegliere Draghi. Nemmeno una parola di… - tizianorenzi : RT @mesoada: @convivioblog @EnricoLetta @matteorenzi Letta ha scelto l'accordo con Conte invece di scegliere Draghi. Nemmeno una parola di… -

...urne di essere più saggi dei loro rappresentanti - ha scritto in un tweet pubblicato ieri da. ... La deputata leader di +Europa ha implorato il premier Draghi a restare dando ampioall'ex ......che mietono vittime civili e vicende politiche che interessano il fronte occidentale adi ... l'Occidente e l'Ucraina", ha commentato il segretario del Pd, Enrico, già presidente del ...Il Capo dello Stato Sergio Mattarella scioglie il Parlamento, si voterà il 25 settembre. Mettere la parola fine alla legislatura «è sempre l'ultima scelta da ...Applausi per il premier a Montecitorio, poi le dimissioni. L'esecutivo resta in carica solo per gli affari correnti. Brunetta lascia Forza Italia, via anche il senatore Cangini ...