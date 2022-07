Laura Chiatti: «Con Marco Bocci ci sono state turbolenze» (Di giovedì 21 luglio 2022) L'attrice umbra e il momento più difficile attraversato al fianco del marito: «Ci sono momenti in cui a ogni coppia accade qualcosa». E un tradimento? «Non credo molto alla fedeltà fisica, quanto a quella spirituale» Leggi su vanityfair (Di giovedì 21 luglio 2022) L'attrice umbra e il momento più difficile attraversato al fianco del marito: «Cimomenti in cui a ogni coppia accade qualcosa». E un tradimento? «Non credo molto alla fedeltà fisica, quanto a quella spirituale»

infoitcultura : Laura Chiatti ammette la crisi con Marco Bocci: “Le turbolenze non fanno sconti a nessuno” - infoitcultura : Laura Chiatti, festa di compleanno a sorpresa per i suoi 40 anni - Jasmine18509539 : Laura Chiatti e i presunti tradimenti di Marco Bocci: “Applicherei la legge…” - redazionerumors : Laura Chiatti festeggia i suoi 40 anni con un mega party organizzato dal marito Marco Bocci. Sfoglia la gallery per… - SkyTG24 : Laura Chiatti, festa di compleanno a sorpresa per i suoi 40 anni -