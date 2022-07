Lascia la figlia di 16 mesi da sola per sei giorni e va dal fidanzato. Diana muore nel suo lettino (Di giovedì 21 luglio 2022) Ha detto di essersene andata per sei giorni Lasciando la figlia Diana a morire di stenti in un lettino da campeggio per andare dal compagno a Leffe, in provincia di Bergamo. Alessia Pifferi è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione e dei futili motivi. La donna, 37 anni, era consapevole del fatto che senza cibo e senza acqua la bambina avrebbe rischiato la vita ma è comunque partita per raggiungere il compagno a Leffe, in provincia di Bergamo e al suo ritorno, una settimana dopo, ha trovato la figlia senza vita nel lettino da campeggio in cui l’aveva Lasciata. Alessia Pifferi è stata arrestata, ha abbandonato la figlia per 6 giorni “Sapevo che poteva andare ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Ha detto di essersene andata per seindo laa morire di stenti in unda campeggio per andare dal compagno a Leffe, in provincia di Bergamo. Alessia Pifferi è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione e dei futili motivi. La donna, 37 anni, era consapevole del fatto che senza cibo e senza acqua la bambina avrebbe rischiato la vita ma è comunque partita per raggiungere il compagno a Leffe, in provincia di Bergamo e al suo ritorno, una settimana dopo, ha trovato lasenza vita nelda campeggio in cui l’avevata. Alessia Pifferi è stata arrestata, ha abbandonato laper 6“Sapevo che poteva andare ...

