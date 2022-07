La Bce alza i tassi di 50 punti base | prima volta dal 2011 Al via il piano Tip per proteggersi dalla speculazione

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il nuovo strumento, Transmission Protection Instrument servirà per arginare ingiustificate, disordinate dinamiche di mercato che mettono seriamente a repentaglio la trasmissione della politica monetaria in tutta l’area dell’euro Segui su affaritaliani.it

'Nelle prossime riunioni del Consiglio direttivo', afferma la, 'sarà opportuna un'ulteriore normalizzazione dei tassi di interesse. Anticipare a oggi l'uscita dai tassi di interesse negativi ...14.48i tassi di mezzo punto, 0,50% Il Consiglio Direttivo dellaha deciso il primo rialzo dei tassi dal 2011 con un aumento di 50 punti (contro i 25 previsti fino a pochi giorni fa) per i tre ...La Banca centrale europea ha appena alzato i tassi d’interesse per la prima volta dopo ... in particolare l’Italia, la Bce ha anche annunciato in termini per ora piuttosto vaghi anche uno «Strumento ...Vola al 3,7% il rendimento del BTP decennale italiano dopo la decisione della BCE di alzare di mezzo punto percentuale i tassi d'interesse.