Inzaghi diventa un meme? Ecco cosa sta succedendo (Di giovedì 21 luglio 2022) Inzaghi, allenatore dell'Inter, è finito nel mirino del web dopo quanto successo nelle ultime ore di mercato. Inutile negare come le ultime ore di mercato siano state caratterizzate dalla fine di due veri e propri tormentoni estivi: quelli relativi agli affari Dybala e Bremer. I due giocatori sembravano ad un passo dall'Inter con i nerazzurri avanti nella trattative per entrambi i talenti; il mercato, però, ha raccontato uno sviluppo diverso e Inzaghi, il tecnico dell'Inter, è finito inevitabilmente nel mirino del web. LaPresseDoveva essere l'attaccante con cui completare un tridente da sogno con Lukaku e Lautaro; alla fine, invece, Dybala ha scelto la capitale accettando il corteggiamento di Mourinho e l'idea di essere il diamante più prezioso di un progetto che i giallorossi vogliono continuare dopo la vittoria della Conference League. Un colpo ...

endriuco : @MarcoGregoli Ridendo e scherzando, tra le parole di Inzaghi su Bremer e quelle di Samir su Skriniar, se finisci pe… - gestfali : @AndreaInterNews Altro che niente alibi, il giorno dopo la cessione di Skriniar l’obiettivo dichiarato da Inzaghi d… - ErGeometra : RT @Alex_Cavasinni: Passata l'onda emotiva su #Bremer, adesso la partita in difesa si gioca sul futuro di #Skriniar. Se resta e arriva un r… - Federico_FR24 : @p_in_algeri @giacomoamala Secondo me giocatore da Inzaghi clamoroso. Diventa il fulcro, come Bastoni nella sua posizione - blossomkru : RT @Alex_Cavasinni: Passata l'onda emotiva su #Bremer, adesso la partita in difesa si gioca sul futuro di #Skriniar. Se resta e arriva un r… -