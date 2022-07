'Governo spaccato tra i rancori' - Cronaca - quotidiano.net (Di giovedì 21 luglio 2022) Secondo il quotidiano americano, a questo punto "il futuro dell'Italia potrebbe essere molto diverso: è molto probabile che il prossimo Governo metta insieme un gruppo di partiti nazionalisti e di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Secondo ilamericano, a questo punto "il futuro dell'Italia potrebbe essere molto diverso: è molto probabile che il prossimometta insieme un gruppo di partiti nazionalisti e di ...

"Il governo italiano si è spaccato tra i rancori, quando i principali partiti si sono astenuti dal voto di fiducia e hanno inferto un duro colpo al premier Mario Draghi, non lasciandogli altra possibilità ... La sconfitta di Draghi è la vittoria della destra ... è invece tramortito e spaccato il centrosinistra in tutte le sue declinazioni possibili, campo ... Più che i diciotto mesi di governo di "unità nazionale", più che i due precedenti governi gialloverde e ... QUOTIDIANO NAZIONALE "Governo spaccato tra i rancori" "Il governo italiano si è spaccato tra i rancori, quando i principali partiti si sono astenuti dal voto di fiducia e hanno inferto un duro colpo al premier Mario Draghi, non lasciandogli altra possibi ... La sconfitta di Draghi è la vittoria della destra Il premier sfida i partiti a votargli un programma di governo chiaro per continuare, ma non ottiene la fiducia. Gli resta fedele soltanto il Pd e poco altro. La campagna elettorale d'estate è già comi ...