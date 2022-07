F1 su TV8, programma GP Francia 2022: orari gratis e in chiaro, programma dirette (Di giovedì 21 luglio 2022) La ricreazione è finita. Dopo aver avuto una settimana di intervallo susseguente ai GP di Gran Bretagna e Austria, la Formula Uno sta per tornare in azione a Le Castellet, dove si disputerà il Gran Premio di Francia. L’appuntamento transalpino andrà in scena nei prossimi tre giorni e sarà seguito da quello ungherese, che porrà fine a un mese di luglio estremamente intenso per il Circus. Il calendario prevede infatti ben 4 gare nell’arco di cinque settimane! È intensa anche la lotta per il Mondiale, perché la Ferrari ha reagito alle 6 affermazioni consecutive della Red Bull, imponendosi sia a Silverstone che a Spielberg. Era dal settembre del 2019 che la Rossa non riusciva a imbastire la benché minima sequenza vincente. All’epoca il trittico Spa-Francorchamps, Monza, Singapore rappresentò una felice parentesi all’interno di una stagione sofferta. Invece, ora, il ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) La ricreazione è finita. Dopo aver avuto una settimana di intervallo susseguente ai GP di Gran Bretagna e Austria, la Formula Uno sta per tornare in azione a Le Castellet, dove si disputerà il Gran Premio di. L’appuntamento transalpino andrà in scena nei prossimi tre giorni e sarà seguito da quello ungherese, che porrà fine a un mese di luglio estremamente intenso per il Circus. Il calendario prevede infatti ben 4 gare nell’arco di cinque settimane! È intensa anche la lotta per il Mondiale, perché la Ferrari ha reagito alle 6 affermazioni consecutive della Red Bull, imponendosi sia a Silverstone che a Spielberg. Era dal settembre del 2019 che la Rossa non riusciva a imbastire la benché minima sequenza vincente. All’epoca il trittico Spa-Francorchamps, Monza, Singapore rappresentò una felice parentesi all’interno di una stagione sofferta. Invece, ora, il ...

annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: É scoppiata una delle coppie formatasi nel corso del programma Chi vuole sposare mia mamma, in onda su TV8 in prime time… - giuseppe_alto : É scoppiata una delle coppie formatasi nel corso del programma Chi vuole sposare mia mamma, in onda su TV8 in prime… - CircusFuno : GP Francia F1 2022: Orari TV SKY e TV8, programma, circuito e gomme - infoitsport : F1 2022, orari Sky e Tv8 GP Francia: programma e classifiche - Meteo - infoitsport : Programma F1, orari e tv GP Francia 2022: palinsesto Sky e TV8 22-24 luglio -