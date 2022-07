Draghi al Colle per mezzora, poi l’annuncio: “Si è dimesso”. Mattarella convoca Fico e Casellati (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso atto delle dimissioni di Mario Draghi. Il capo dello Stato ha ricevuto per mezzora al Quirinale il presidente del Consiglio il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del governo da lui presieduto. A questo punto Mattarella ne ha preso atto. Il governo rimane quindi in carica per il disbrigo degli affari correnti. A darne notizia un comunicato, letto dal segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti. Dopo essere salito al Colle, Draghi è andato prima a Palazzo Giustiniani dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, poi ha incontrato a Montecitorio il presidente della Camera Roberto ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma – Il presidente della Repubblica, Sergio, ha preso atto delle dimissioni di Mario. Il capo dello Stato ha ricevuto peral Quirinale il presidente del Consiglio il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del governo da lui presieduto. A questo puntone ha preso atto. Il governo rimane quindi in carica per il disbrigo degli affari correnti. A darne notizia un comunicato, letto dal segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti. Dopo essere salito alè andato prima a Palazzo Giustiniani dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti, poi ha incontrato a Montecitorio il presidente della Camera Roberto ...

