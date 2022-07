Diretta Draghi alla Camera, dimissioni irrevocabili. "Non un minuto di più": Gelmini tritura FI (Di giovedì 21 luglio 2022) Cala il sipario sul governo di Mario Draghi: decisiva la non-fiducia di mercoledì sera: 192 presenti, votanti 133, favorevoli 95 e contrari 38. Il voto era sulla risoluzione presentata da Pier Ferdinando Casini, obiettivo accogliere in toto le parole del premier al Senato. Oggi Draghi è atteso alla Camera, dunque dovrebbe salire al Quirinale dopo aver annunciato all'aula le irrevocabili dimissioni. Per Sergio Mattarella, ora, l'unica opzione sul tavolo sono le elezioni. Qui la Diretta della giornata politica. Ore 8.29 Milano, Borsa verso un avvio in calo Piazza Affari si avvia verso una seduta complicata. In pre-apertura nel listino principale si muove in negativo facendo registrare un netto calo. Sotto pressione le banche, in attesa dell'avvio dello spread tra Btp e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Cala il sipario sul governo di Mario: decisiva la non-fiducia di mercoledì sera: 192 presenti, votanti 133, favorevoli 95 e contrari 38. Il voto era sulla risoluzione presentata da Pier Ferdinando Casini, obiettivo accogliere in toto le parole del premier al Senato. Oggiè atteso, dunque dovrebbe salire al Quirinale dopo aver annunciato all'aula le. Per Sergio Mattarella, ora, l'unica opzione sul tavolo sono le elezioni. Qui ladella giornata politica. Ore 8.29 Milano, Borsa verso un avvio in calo Piazza Affari si avvia verso una seduta complicata. In pre-apertura nel listino principale si muove in negativo facendo registrare un netto calo. Sotto pressione le banche, in attesa dell'avvio dello spread tra Btp e ...

Palazzo_Chigi : L'intervento di replica del Presidente Draghi In diretta dal Senato della Repubblica - Palazzo_Chigi : In diretta le Comunicazioni del Presidente Draghi al Senato della Repubblica - Corriere : ?? Scioglimento delle Camere e voto anticipato a ottobre. Salvo miracoli dell’ultim’ora, sembra questo il destino de… - peppe_crs : RT @Corriere: ?? Scioglimento delle Camere e voto anticipato a ottobre. Salvo miracoli dell’ultim’ora, sembra questo il destino della maggio… - ALisimberti : RT @TELADOIOLANIUS: #Draghi ieri, con sfrontatezza, ha indossato la maglia del PD. Ha cominciato incontrando Letta e finendo in Senato, in… -