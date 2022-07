Cristiana Capotondi è in dolce attesa a 42 anni | in arrivo il primo figlio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 luglio 2022)indela 42. L’attrice starebbe aspettando ildal compagno Andrea Pezzi. Lae Pezzi hanno una relazione dal 2006. Durante la relazione non sono mancanti i momenti di crisi, ben oltre 16. Riguardo la maternità ladichiara: “La vita è fatta di tante esperienze, quella della maternità deve essere straordinaria ma ognuno deve arrivarci con i propri tempi”. Non è la prima volta che si parla di cicogna inper Pezzi e la, ma la notizia col tempo si rivelò non veritiera. Secondo tutte le dichiarazioni rilasciate dalla coppia,e Andrea sono ...