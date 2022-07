Crisi, il presidente del Ppe: Grazie Draghi, impossibile continuare con 5 Stelle. Ora un governo stabile di centrodestra (Di giovedì 21 luglio 2022) “Grazie a Mario Draghi. Dopo che i 5 Stelle hanno votato contro il governo, era impossibile continuare con loro. Ora spetta agli elettori decidere al più presto. L’Europa ha bisogno di un governo stabile di centrodestra a Roma. Forza Italia sarà pro Ue il Ppe sarà al suo fianco”. Lo scrive su Twitter Manfred Weber, presidente del Partito popolare europeo e capogruppo Ppe al Parlamento Ue. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 luglio 2022) “a Mario. Dopo che i 5hanno votato contro il, eracon loro. Ora spetta agli elettori decidere al più presto. L’Europa ha bisogno di undia Roma. Forza Italia sarà pro Ue il Ppe sarà al suo fianco”. Lo scrive su Twitter Manfred Weber,del Partito popolare europeo e capogruppo Ppe al Parlamento Ue. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

